Приштина, , 07:30 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 29 апреля провел встречу со специальным представителей Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком в завершение своего визита в Брюссель.

На своей странице в социальной сети Twitter политик подчеркнул, что диалог с Сербией должен строиться на принципах и быть хорошо подготовлен. Также Курти отметил, что «необходимо признать реальность и правду, иметь равный подход и обращаться к решению нерешенных вопросов, а не создавать новые проблемы».

Напомним, ранее политик отказался от участия во встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе 11 мая и заявил о том, что диалог на высшем уровне может быть продолжен в июне.

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