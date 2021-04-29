Челябинск, , 19:47 — REGNUM В Челябинске возле дома №7 по ул. Куйбышева уложили новый коллектор. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Монтаж системы был завершён к утру 29 апреля. Теперь коллектор работает в штатном режиме. Работы продолжаются. В ближайшие два дня планируется смонтировать колодец дворовой сети дома и демонтировать временный коллектор.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля возле дома №7 по ул. Куйбышева провалился грунт. Причиной этого ЧП стало разрушение коллектора.