Киев, , 19:47 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» осуждают марш в честь дивизии СС «Галичина», состоявшийся накануне в Киеве, и возлагают вину за то, что эта акция состоялась, на местные власти столицы Украины.

Об этом заявил 29 апреля в Раде народный депутат «СН» Даниил Гетманцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат заявил, что СС — это преступление, признанное всем человечеством, и преступлением также является всё, что связано с СС, в том числе и дивизия «Галичина».

»Мы возмущены молчанием городской власти Киева, которая не осудила эту акцию и дала возможность ее проводить… Хочу поблагодарить свою фракцию за неизменную позицию в осуждении нацизма», — отметил Гетманцев.

Он заявил, что проведенный марш тем более позорен, что через 10 дней Украина будет праздновать «один из самых больших праздников в своей истории — День победы».

ИА REGNUM напоминает, что вечером 28 апреля в Киеве прошло первое в истории независимой Украины шествие в честь создания дивизии СС «Галичина». Акция проходила под усиленным контролем полиции и закончилась без столкновений. В этот день лишь один депутат «Слуги народа», Максим Бужанскийзаявил в парламенте о «позорнейшем шествии фанатов эсэсовской дивизии «Галичина», отметив, что «если это не героизация нацизма, то что тогда героизация?». Лидеры Украины состоявшийся марш до сих пор не комментировали.