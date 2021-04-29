Минск, , 19:41 — REGNUM При подавлении массовых протестных выступлений после президентских выборов 2020 года в Белоруссии властями постсоветской республики использовались чрезмерные меры, потому что «на карту была поставлена судьба страны». Об этом в опубликованном 29 апреля эксклюзивном интервью Euronews заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии

Отвечая на вопрос о подавлении массовых протестов, которые белорусская оппозиция и политики Евросоюз называют террором, белорусский чиновник сказал: «Мы расцениваем события прошлого года с абсолютной иной точки зрения. Да, возможно, власть иногда действовала и чрезмерными методами, но это была адекватная реакция на те абсолютно не мирные акции протеста, насильственные акции протеста, которые имели место в Белоруссии».

Читайте также: Глава МИД Люксембурга о событиях в Белоруссии: «Государственный терроризм»

Кроме того, Макей обвинил манифестантов в отдалении перспектив становления демократии в Белоруссии. Он отметил: «Такая известная международная организация как Freedom House, которую не упрекнёшь в любви к Белоруссии, она 28 апреля заявила о том, что идея более демократичной Белоруссии сегодня находится в намного более отдалённой перспективе, чем ранее. Абсолютно согласен с этим выводом. Вопрос только в том, почему это случилось? Почему Белоруссия была отброшена назад и благодаря кому она была отброшена назад? Вопрос риторический. Этот вопрос обращен прежде всего к тем радетелям защиты прав человека, которые сегодня находятся в Европе».

Также читайте аналитику сюжета: Выборы президента Белоруссии

Напомним, под «Европой» МИД Белоруссии понимает Евросоюз, считая при этом Белоруссию «центром Европы» и «донором европейской безопасности». В начале года министерство информации Белоруссии запретило трансляцию Euronews в белорусских сетях.

Читайте также новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии — ИА REGNUM