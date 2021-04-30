Брюссель, , 07:22 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти с 26 и 29 апреля находился с официальным визитом в Брюсселе, где провел встречу с Высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стал преподнесенный в качестве совместной инициативы Франции и Германии (что отрицают в МИДах обеих стран — ИА REGNUM) неофициальный документ с предложением завершить передел бывшей Югославии путем создания «Великой Сербии» и «Великой Албании».

В ходе совместной пресс-конференции с Боррелем Курти заявил, что лучшим ответом на появление подобного документа станет его игнорирование, однако подчеркнул, что решение проблем Западных Балкан не может быть найдено в одних географических и демографических терминах не затрагивая сферы безопасности и социальной экономики.

И Курти, и Боррель подчеркнули, что не стали уделять свое внимание подробному изучению «неофициального документа».

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