Вильярреаль, Испания, , 19:39 — REGNUM 29 апреля в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» состоится первый матч ½ финала Лиги Европы 202/21 по футболу между «Вильярреалом» и «Арсеналом». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матче будет работать португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешом Диашом. Помогать судье будут Руй Тавареш и Паулу Суарес.

За всю историю противостояния этих команд «желтой субмарине» ни разу не удалось одержать победу над «канонирами». Два матча из четырех завершились сухими победами лондонской команды, дважды была зафиксирована ничья.