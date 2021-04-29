Челябинск, , 19:38 — REGNUM В Челябинске 1 мая часть улиц будет перекрыта для движения транспорта. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

С 20:00 до 22:00 по местному времени закроют Свердловский проспект между проспектами Ленина и Победы, улицу Труда между улицами Российской и Энгельса, Братьев Кашириных между улицами Российской и Косарева, а также улицу Кирова от проспекта. Победы до улицы Труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Челябинске пройдёт салют. Он начнётся в 21:00 по местному времени.

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