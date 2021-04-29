Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Американский беспилотный вертолет-разведчик MQ-8B 26 апреля врезался в борт военного корабля США Charleston. Об этом сообщает на сайте Milirary,

Известно, что MQ-8B вылетел с корабля прибрежного класса в Сан-Диего, но потерял управление и потерпел крушение. Вертолет повредил защитную сетку корабля и участок выше ватерлинии.

Отмечается, что не смотря на причиненный урон судно смогло продолжить свою работу.

После аварии беспилотник упал в море и, как сообщают эксперты, не подлежит восстановлению.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет MQ-8 Fire Scout представляет собой беспилотную систему вертикального взлета и посадки морского базирования. Он предназначен для ведения разведки и поддержки наведения и прицеливания для наземных, воздушных и морских сил. В ходе выполнения своих задач беспилотный вертолет, обладающий расширенной дальностью действия, будет хорошим дополнением к пилотируемому вертолету MH-60.