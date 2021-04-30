Приштина, , 07:20 — REGNUM Представительство США в НАТО 29 опубликовало заявление в поддержку вступления Косово в НАТО и обещания поддержать Косово на этом пути после встречи генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с премьер-министром Косово Альбином Курти в Брюсселе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в официальном сообщении НАТО о встрече ничего не говорится о намерении Косово вступить в НАТО, именно в США решили озвучить и публично поощрить позицию края.

Напомним, после встречи с главой НАТО косовский премьер-министр заявил:

«НАТО — это самый большой союз в сфере безопасности, который видел мир. Во время встречи с генсеком Йенсом Столтенбергом я подчеркнул, что присутствие альянса в Косово необходимо для обеспечения мира и безопасности, и что вступление Косово в НАТО сделает регион и Европу намного безопаснее».

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