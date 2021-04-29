Бишкек, , 19:33 — REGNUM Состоялась незапланированная встреча премьер-министра Киргизии Улукбека Марипова с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, принимавших участие в Евразийского межправительственного совета в Казани.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

В ходе переговоров высокопоставленные чиновники обсудили произошедший на киргизско-таджикской границе массовый вооруженный конфликт между киргизскими и таджикскими пограничниками и меры по его урегулированию.

Главы правительств выразили заинтересованность в скорейшем разрешении конфликтной ситуации на границе двух республик исключительно путем переговоров.

Также премьер-министры озвучили единогласное мнение, что при решении приграничных вопросов применение силовых методов недопустимо.

Читайте также: Главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились прекратить огонь