Москва, , 19:36 — REGNUM Российский певец Стас Пьеха в интервью YouTube-шоу «Откройте, Давид!» рассказал о своей наркозависимости. Видеоролик доступен на канале «Историс» в видеохостинге.

«Шесть с половиной лет назад я две недели прожил в собственном туалете, даже от жены закрылся», — рассказал в интервью Пьеха. «Там было место для ноутбука и наркотиков — это всё, что мне нужно было», — объясняет артист.

Ранее Стас Пьеха признался, что у него были проблемы с запрещёнными веществами с 1998 года. Из-за наркозависимости в 34-летнем возрасте он перенёс инфаркт.

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