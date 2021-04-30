Ульяновск, , 11:07 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 30 апреля, пройдёт очередной субботник. Особое внимание будет уделено сбору мусора и снятию несанкционированной рекламы, сообщает администрация областного центра.

Субботники состоятся во всех четырёх районах города, где будут приводить в порядок парки, скверы, памятники и набережную реки Свияги.

По словам заместителя главы Ульяновска Александра Ермакова, город приводится в порядок в преддверии майских праздников. Как и ранее, продолжится санитарная очистка улиц, придомовых территорий, парков и скверов.

«Особое внимание будет уделено сбору мусора и снятию несанкционированной рекламы. В работах планируем задействовать около двухсот единиц техники», — сказал вице-мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области первый субботник прошёл 10 апреля в 23 муниципалитетах. В нём приняли участие более 23 тыс. человек, в том числе 4,5 тыс. жителей Ульяновска. Было очищено от мусора 860 тыс. кв. метров дорог, ликвидированы 34 свалки, вывезено 3 тыс. кубометров мусора.

Второй областной субботник прошёл 24 апреля. По его итогам мероприятия прошли на 525 объектах, большинство из них — парки и скверы, благоустроенные по проекту «Городская среда».

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