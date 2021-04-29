Москва, , 19:26 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 19 по 26 апреля выросла на две копейки и достигла 47,64 рубля. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо за этот же период подорожало на одну копейку — до 49,52 рубля за литр.

По состоянию на 26 апреля средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 44,97 рубля, марки Аи-95 — 48,56 рубля, марки Аи-98 — 55,22 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 22 региональных центрах. Наиболее значительно он подорожал в Салехарде — на 0,6%. Снижение цен зафиксировано в Тамбове — на 0,4%, Новосибирске — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю выросли в среднем на 0,1%.