Москва, , 19:24 — REGNUM Заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника о том, что Киев восстановит свой ядерный потенциал, если Украину не возьмут в НАТО, — жалкое подобие шантажа, сообщала 29 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «Мы рассматриваем заявление посла как абсолютно неумную попытку шантажировать страны Запада мифическим ядерным потенциалом Киева ради того, чтобы ещё раз попытаться выпросить какие-то преференции себе в отношениях с НАТО».

Она добавила, что у Украины никогда не было статуса ядерной державы. К тому же, Украина — участник Договора о нераспространении ядерного оружия.

Читайте также: Посол Украины в ФРГ: Киев может восстановить свой ядерный потенциал

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Украины возложил ответственность за вступление Украины в НАТО на ФРГ