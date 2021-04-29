Москва, 29 апреля 2021, 19:24 — REGNUM Заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника о том, что Киев восстановит свой ядерный потенциал, если Украину не возьмут в НАТО, — жалкое подобие шантажа, сообщала 29 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что у Украины никогда не было статуса ядерной державы. К тому же, Украина — участник Договора о нераспространении ядерного оружия.
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