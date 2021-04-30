Брюссель, , 04:59 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти с 26 по 29 апреля находился с официальным визитом в Брюсселе, где провел встречу с комиссаром Еврокомиссии по расширению и добрососедству Оливером Вархели.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стала либерализация визового режима — отмена виз для поездок до трех месяцев — между Косово и Евросоюзом. Премьер-министр Косово потребовал, чтобы страны-члены Европейского совета в ближайшее время приняли решение о либерализации виз, критерии для которого, согласно заявлениям Еврокомиссии, Косово удовлетворило еще в 2018 году.

Политик подчеркнул, что его правительство привержено проведению реформ и высоко оценил поддержку Европейской комиссии на этом пути. Курти поблагодарил Еврокомиссию за работу по убеждению скептически настроенных по отношению к Косово стран-членов принять благоприятное решение по отношению к республике и подчеркнул, что страны региона Западные Балканы должны восприниматься как будущие страны-члены Европейского союза.