Москва, , 19:19 — REGNUM Социальные инициативы в рамках проекта «Пятёрочка» с заботой» получили высокую оценку жюри одной из самых престижных премий Effie Awards Russia 2021. Как сообщили в компании, в период пандемии «Пятёрочка» оперативно и своевременно отреагировала на вызов — работники магазинов сети были обеспечены средствами индивидуальной защиты, а для покупателей в торговых залах были размещены санитайзеры. Особое внимание торговая сеть уделила пожилым людям и нуждающимся. В специальные часы для посещения старшего поколения действовала постоянная скидка. А для социально незащищённых категорий населения «Пятёрочка» собирала товары первой необходимости в «Корзины доброты».

Эти инициативы и позволили проекту стать обладателем «серебра» сразу в трёх номинациях премии в области маркетинга — «Розничная торговля», «Бизнес-вызовы: Корпоративная репутация», «Фокус: Real-Time Marketing». Также торговая сеть получила награду в номинации «Спонсорство» за совместный проект с холдингом «Газпром-медиа» — документальное реалити «Вернувшиеся-2» на телеканале ТВ-3 об историях спасения пропавших людей, найденных в том числе благодаря проекту «Островок безопасности» в «Пятёрочке».

Помимо этого жюри оценило и другие проекты компании. Так «Бронзой» в номинации «Фокус-технологии: Brand Experience online & offline: Live, AR/VR/Digital» отмечена акция моментальной лояльности «Большие гастролли», которая включала мобильное приложение для караоке с дополненной реальностью. Не обошли стороной и совместные кампании «Пятёрочки» и PepsiCo «Битва завтраков» с готовыми сетами от PepsiCo на завтрак и «Народный эксклюзив» где объединились «Пятёрочка» и PepsiCo и представили самую неожиданную и позитивную народную коллабу героев двух поколений: заслуженной артистки России Надежды Бабкиной и кумира молодёжи Тимати.

Отмечается, что Effie Awards — единственная российская награда за достижения в сфере рекламы и маркетинга, получение которой подтверждает эффективность проектов на международном уровне.