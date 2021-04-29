Бишкек, , 19:14 — REGNUM Число киргизстанцев, пострадавших во время вооруженного конфликта между пограничниками Киргизии и Таджикистана выросло до 31 человека. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает министерство здравоохранения и соцразвития.

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По словам заместителя министра Ализы Солтонбековой, один из пострадавших скончался от полученных ран.

Она отметила, что 29 пострадавших киргизстанцев госпитализированы, а еще одному врачи оказали амбулаторную помощь.

ИА REGNUM напоминает, что 28 апреля 2021 года на границе Киргизии и Таджикистана случился конфликт между жителями приграничных сёл из-за попыток таджикистанцев установить камеру видеонаблюдения на территории принадлежащего Киргизии водозабора в Баткенской области.

29 апреля конфликт продолжился — киргизстанцы и таджикистанцы устроили словесную перепалку, а затем начали бросать друг в друга камни. После чего с таджикской стороны начали стрелять из охотничьих ружей.

Затем в конфликт вмешались таджикские пограничники, которые обстреляли киргизское село Кок-Таш и находящихся там киргизских пограничников из автоматов, пулемётов и миномётов. В итоге началось массовое вооруженное противостояние между силовиками двух стран.

Вечером 29 апреля главы МИД Киргизии и Таджикистана смогли договориться о прекращении огня.

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