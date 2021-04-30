Ульяновск, , 07:12 — REGNUM В Ульяновской области чуть подросло суточное количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

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По информации на вечер 29 апреля, за последние сутки в Ульяновской области предварительно лабораторно подтверждено 86 случаев заражения SARS-CoV-2. Отметим, что в последний раз 86 суточных случаев заражения инфекцией регистрировалось 10 апреля, с тех пор оно не превышало данный показатель.

По официальным данным, с начала пандемии проведено 849 154 теста на коронавирус в отношении 812 479 человек. В настоящее время под наблюдением находится 7 954 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске привились от COVID-19 свыше 48 тыс. жителей. Всего в регион передано более 108 тыс. доз вакцины. В учреждениях здравоохранения представлено две вакцины: «Спутник V» и «КовиВак».