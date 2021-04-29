Барселона, Испания, , 19:11 — REGNUM 29 апреля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» в рамках заключительного матча 33-го тура испанской Примеры 2020/21 встретятся «Барселона» и «Гранада». Команды за час до игры назвали стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Стартовые составы:

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Мингеса, Умтити, Альба, Роберто, Бускетс, де Йонг, Курума, Гризманн, Месси.

Запасные игроки: Дест, Араухо, Пьянич, Дембеле, Пуч, Лангле, Педри, Тринкао, Нето, Фирпо, де ла Фуэнте, Тенас.

«Гранада»: Эсканделл, Перес, Бараона, Диас, Фулькье, Чаррис, Этеки, Мачис, Кини, Эррера, Сольдадо.

Запасные игроки: Гоналон, Кина, Феде, Марин, Молина, Соро, Фабрега, до Коста, Барсия.

Главным арбитром матча назначен Пабло Гонсалес Фуэртес. Помогать испанцу будут Альфредо Родригес, Исраел Родригес и Луис Колладо.

До заключительного матча 33-го тура «Барселона» с 71-м очком располагается на третьей позиции в турнирной таблице лиги. От первого места «сине-гранатовых» отделяет два очка. «Гранада» с 12-ю победами и 42-мя очками идет на восьмом месте.