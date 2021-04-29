Москва, , 19:11 — REGNUM Соблюдать иордано-израильский мирный договор от 1994 года и не провоцировать конфликтов, касающихся Иерусалима, призвала 29 апреля в беседе с журналистами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выражая позицию Москвы об осуждении любых проявлений религиозной или этнической нетерпимости, Захарова сказала:

«Призываем к уважению закреплённого в иордано-израильском мирном договоре от 1994 года статуса-кво в отношении святых мест в Иерусалиме».

Она призвала все стороны ближневосточного конфликта отказаться «от любых действий, которые могли бы дополнительно накалить обстановку вокруг Иерусалима и привести к новому витку напряжённости между палестинцами и израильтянами».

Напомним, 26 апреля в Иерусалиме, часть которого является палестинской, что не признаёт Израиль, были демонтированы ограничивающие доступ к мечети Аль-Акса конструкции. Израильские националисты использовали эти действия для призыва к расправе над арабами.

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