Сеул, , 19:35 — REGNUM Канадский певец Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS выпустят совместный сингл. Об этом 29 апреля сообщает издание Page Six, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, канадский исполнитель и южнокорейский бойз-бэнд «не торопятся и собираются убедиться, что она (песня) выпущена правильно». Новый трек может быть частью релиза последнего альбома Бибера Justice, чтобы он оставался в чартах.

Ранее Джастина Бибера обвинили в оскорблении темнокожих людей из-за новой причёски. Певец заплёл дреды, что его поклонники восприняли как «культурную апроприацию» (заимствование элементов другой культуры, которое рассматривается с негативной точки зрения).

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