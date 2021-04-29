Ростов-на-Дону, , 19:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы полиции, обвиняемой в ряде преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 29 апреля.

Следствием и судом установлено, что бывший начальник отдела дознания отдела полиции № 7 УМВД России по Ростову-на-Дону с декабря 2015 года по март 2016 года в ходе расследования уголовного дела по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов освободила мужчину от уголовной ответственности, сделав фигурантом дела подставное лицо. Мужчина был осуждён.

Кроме того, с марта по апрель 2017 года сотрудника полиции получила от ростовчанки 500 тыс. рублей, пообещав оказать содействие в снятии судимости.

Суд назначил экс-сотруднице полиции три года колонии общего режима и лишил права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский суд рассмотрит дело в отношении экс-сотрудницы полиции