Ульяновск, , 06:55 — REGNUM В Ульяновске пресечена деятельность запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщают прокуратура и следственное управление СКР по Ульяновской области.

В поле зрения оперативников попали четверо ульяновцев, одного из которых правоохранители считают организатором экстремистской организации, а других — её активными участниками.

Следствие полагает, что в августе 2020 года на территории Ульяновска была организована ячейка движения, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории страны.

«Участниками пропагандировалась криминальная идеология, осуществлялись противоправные действия и сбор средств для оказания материальной поддержки представителей криминального мира, находящихся в местах лишения свободы», — говорится в сообщении следственного управления.

Предполагаемый организатор арестован, другим фигурантам уголовного дела запрещены определенные действия.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного чч.1, 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Ульяновске вынесен приговор по делу об участии в деятельности экстремистского религиозного объединения. Правоохранители установили, что фигурант уголовного дела занимался проповеднической деятельностью, в том числе приводя цитаты из экстремистской религиозной литературы. Злоумышленнику был назначен условный срок.

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