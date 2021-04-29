Брюссель, 30 апреля, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти с 26 по 29 апреля находился с официальным визитом в Брюсселе, где провел встречу с еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидьером Рейндьерcом.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик сообщил еврокомиссару о предстоящей реформе системы правосудия в крае и веттинге (проверке прошлого) работников системы правосудия и правоохранительных органов, а также борьбе с организованной преступностью и коррупцией посредством конфискации незаконно нажитого имущества.

Курти подчеркнул, что реформы будут проводиться при сотрудничестве с экспертами Европейского союза.

На встрече присутствовали также заместитель премьер-министра Косово по вопросам Европейской интеграции, развитию и диалогу Бесник Бислими и министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервалла-Шварц.