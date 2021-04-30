Ульяновск, , 08:04 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 30 апреля, в библиотеках состоится региональный день чтения. Об этом ИА REGNUM сообщили пресс-службе ульяновского губернатора.

Областной день чтения является частью программы регионального Года книги. По словам исполняющей обязанности министра искусства Евгении Сидоровой, запланированы литературные часы, чтения и книжные путешествия. Поэты будут знакомить читателей со своими произведениями. Основная аудитория мероприятий — школьники.

В Ульяновске основной площадкой проведения акции станет библиотека для детей и юношества имени Сергея Аксакова. Мероприятия также состоятся во всех муниципальных образованиях.

Напомним, Ульяновская область носит статус «Литературного флагмана» и обладает званием «Литературный город ЮНЕСКО». В 2019 году по итогам всероссийского конкурса «Самый читающий регион» Ульяновская область, до этого побеждавшая в конкурсе, получила почётный статус «Территория книги и чтения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 2021 год объявлен Годом книги: он открылся 30 января с награждения и чтецкой программы, а завершится фестивалем любимых книг.

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