Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Не менее пяти человек были убиты в результате длительной перестрелки, произошедшей в американском штате Северная Каролина, сообщает 29 апреля телеканал Fox News.

По предварительным данным, в списке погибших два заместителя местного шерифа, двое случайных прохожих и предполагаемый стрелок.

Инцидент произошел в ходе рутинной проверки, осуществлявшейся сотрудниками полиции. Вооруженный мужчина более 13 часов вел огонь по полицейским и случайным прохожим.

Жители близлежащих домов были эвакуированы. В итоге стрелявший был убит полицейскими.

Мотивы преступника пока не выяснены.

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