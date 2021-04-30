Ульяновск, , 08:44 — REGNUM В Ульяновске «в шаговой доступности» открываются дополнительные пункты вакцинации от COVID-19, в настоящее время прививку сделали более 48 тыс. горожан. Об этом сообщает администрация областного центра по итогам встречи мэра Ульяновска Сергея Панчина с главными врачами поликлиник.

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Руководитель города отметил, что в настоящее время область получила более 108 тыс. доз вакцины, в Ульяновске привились свыше 48 тыс. жителей.

Главный врач городской поликлиники № 1 Инна Чигирёва сообщила, что в учреждениях здравоохранения представлено две вакцины: «Спутник V» и «КовиВак». По её словам, «тяжёлых реакций на прививку в регионе не зафиксировано», чаще всего — «небольшое повышение температуры и болевые ощущения в месте инъекции».

Сергей Панчин подчеркнул, что для жителей города «в шаговой доступности открываются дополнительные пункты вакцинации», а чиновники «в качестве кураторов поликлиник выезжают в медицинские учреждения, контролируют выполнение программы вакцинации, соблюдение масочного режима». Напомним, в Ульяновске, помимо поликлиник, прививки от COVID-19 делают в торговых центрах, МФЦ и на главпочтампе.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 апреля в Ульяновской области 92 662 человека вакцинировались от COVID-19, из них завершили иммунизацию 55 864 жителей.

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 53 239 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 50 454 человека (94,8%), скончались 1160 человек. Режим ограничительных санитарно-эпидемических мер в Ульяновской области продлен до 31 мая.

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