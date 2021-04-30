Кострома, 30 апреля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Костромской области расширили меры социальной поддержки пенсионеров. Изменения в региональный закон о старшем поколении подписал губернатор области Сергей Ситников.

Наталья Диева Пенсионер

Раньше пенсионеры могли получить компенсацию за покупку лекарств из перечня «жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», если сумма на их приобретение в год превышала 5 тысяч рублей. Сейчас это требование снято. Вернуть за микстуры и таблетки в год пожилой костромич может до 3 тысяч рублей.

Также областной бюджет компенсирует пенсионерам 50% расходов на поездки в лечебные учреждения региона до 4 раз в год. Ранее вернуть половину денег можно было за две поездки в год.

Единовременная выплата погорельцам за полностью утраченное вследствие пожара имущество увеличивается с 30 до 50 тысяч рублей. За частично утраченное имущество будут возвращать не 14, а 25 тысяч рублей.

При возмещении затрат за внутридомовую газификацию максимальная планка компенсации поднята на 20 тысяч рублей — до 60 тысяч рублей. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2021 года. Чтобы воспользоваться мерами поддержки, пожилым костромичам нужно обратиться в многофункциональный центр.