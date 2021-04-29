Манчестер, Великобритания, , 18:58 — REGNUM 29 апреля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч ½ финала Лиги Европы по футболу сезона 2020/21 «Манчестер Юнайтед» — «Рома». Букмекерские конторы называют клуб из Великобритании безоговорочным фаворитом. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Главным арбитром матча назначен испанский судья Карлос дел Серро Гранде. Помогать испанцу будут Хуан Юсте и Роберто Алонсо.

Последние три матча этих команд завершились победами «Манчестер Юнайтед». За всю историю противостояния «МЮ» и «Ромы» лишь одна игра завершилась победой «волков» 4 апреля 2007-го года со счетом 2:1. 10 апреля того же года «Манчестер Юнайтед» разгромил римскую команду со счетом 7:1. В том матче двумя забитыми мячами отметился Криштиану Роналду.