Ульяновск, , 10:35 — REGNUM В Ульяновске ведётся профилактическая работа по «недопущению несанкционированных и противоправных акций». Об этом сообщает городская мэрия по итогам заседания антитеррористической комиссии.

В администрации Ульяновска отмечают, что в преддверии праздников проводятся встречи с лидерами неформальных молодёжных объединений, руководителями политических партий, религиозных и национальных диаспор. Это является частью профилактической работы, направленной «на недопущение несанкционированных и противоправных акций».

Кроме того, со старшими по домам проводится работа по вопросам общественной безопасности и антитеррористической защищенности, что подкрепляется информационными стендами в подъездах «соответствующей направленности».

В мэрии отмечают, что рекомендации на период майских каникул также получают директора предприятий, организаций торговли и общепита, культурно-развлекательных учреждений.

«Им рекомендовано усилить пропускной режим, а также провести инструктажи и практические занятия с персоналом для отработки действий при возникновении угрозы пожара, теракта или другой чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Отметим, что в апреле 2021 года в Ульяновске сотрудники полиции за призывы к участию в несанкционированных акциях задержали 33-летнего мужчину: по данным правоохранителей, он расклеивал на подъездах и автобусных остановках листовки с призывом принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях. Ему назначено 20 суток административного ареста.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Первомай в Ульяновской области открывается парковый сезон и стартует более 200 программ. Площадками проведения станут парки и скверы, где с учётом пандемии коронавируса праздничные мероприятия пройдут в «ограниченном формате».

Напомним, ранее ограничительные меры в Ульяновской области продлили до 31 мая. Со снятием ограничений планируется возобновление массовых мероприятий.

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