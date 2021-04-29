Лондон, , 20:56 — REGNUM У Великобритании нету лишних доз вакцины от COVID-19, чтобы отправить в Индию, где сейчас разгорается невиданная до сих пор вспышка коронавируса. Об этом 29 апреля заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

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Несмотря на призывы богатых государств добиться равенства в распространении вакцины, Хэнкок сказал, что его страна уже предоставила Индии партию вакцины AstraZeneca за соответствующую плату.

«В Индии налажено производство вакцины и они могут производить свою собственную вакцину основываясь на технологиях Великобритании и это… это самое большой вклад, который мы можем внести, который эффективно идет со стороны нашей науки» — сообщил Хэнкок.

Напомним, ранее сегодня в аэропорту Нью-Дели совершил посадку второй транспортный самолёт МЧС России с гуманитарной медицинской помощью для Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели в Индии ежедневно выявляют свыше 300 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и несколько тыс. смертей пациентов с диагнозом COVID-19. Ситуацию называют катастрофической. Ранее в США выделили более $100 млн для борьбы с COVID-19 в Индии.