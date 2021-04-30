Чебоксары, , 09:31 — REGNUM В Чувашии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора школы, обвинённого в служебном подлоге. Дело было прекращено, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Перед судом предстал бывший директор одной из школ Чебоксарского района. Правоохранители установили, что в сентябре 2016 года обвиняемый фиктивно трудоустроил своего сына в качестве рабочего по обслуживанию школьных зданий.

«Фактически трудовые обязанности выполнял его знакомый, которому и передавалась заработная плата», — говорят в следственном управлении.

В ведомстве установили, что фигурант уголовного дела фальсифицировал табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы с сентября 2016 года по сентябрь 2020 года.

Обвинение было предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Суд прекратил уголовное дело, учитывая, что фигурант не имеет судимость, признал вину и совершил преступления небольшой тяжести. Ему назначено 30 тыс. рублей судебного штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Порецком районе Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшей заведующей детским садом, которую обвиняли в мошенничестве при трудоустройстве. Она получила условный срок.

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