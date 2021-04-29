Бишкек, , 18:52 — REGNUM Министерство внутренних дел Киргизии призвало граждан не распространять в соцсетях и интернет-мессенджерах недостоверную информацию о вооруженном конфликте на киргизско-таджикской границе.

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В милицейском ведомстве отметили необходимость воздержаться от любых действий, которые могут привести к негативным последствиям и помешать стабилизировать ситуацию на границе Киргизии с Таджикистаном.

МВД Киргизии заверило соотечественников, что власти предпринимают все необходимые меры для мирного урегулирования конфликта, а ситуацию, несмотря на ее напряженность, контролируют сотрудники силовых структур.

«Сегодня от всех киргизстанцев требуется проявление мудрости и терпения», — резюмировали в министерстве.