Москва, , 18:50 — REGNUM Загруженность дорог Москвы к вечеру четверга, 29 апреля, оценивается в максимальные 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно интерактивной карте, пробки наблюдаются на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, отдельных участках МКАД. Движение затруднено также на вылетных магистралях и ряде центральных улиц.

По прогнозу, ситуация на дорогах начнёт стабилизироваться к 21:00, когда ожидается ослабление пробок до пяти баллов, а свободным движение станет лишь к 23:00.

Напомним, ранее сегодня департамент транспорта Москвы обратился к столичным автомобилистам с призывом перенести поездки на личных автомобилях на внепиковое время и по возможности пользоваться общественным транспортом.

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