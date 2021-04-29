Москва, , 18:50 — REGNUM Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Екатеринбург» планируется вывести в 2022 году из боевого состава Подводных сил Северного флота и отправить на утилизацию, сообщает 29 апреля ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.

«В 2022 году «Екатеринбург» будет выведен из боевого состава Северного флота и отправлен на утилизацию», — цитирует слова источника информагентство ТАСС.

По некоторым данным, с подводного крейсера «Екатеринбург», выведенного в резерв в декабре 2020 года, уже снят боекомплект.

Напомним, главным оружием этой субмарины является ракетный комплекс Д-9РМ с шестнадцатью пусковыми установками баллистических ракет Р-29РМ.

Всего с 1981 по 1990 год северодвинским предприятием «Севмаш» было построено семь подводных ракетоносцев этого проекта.

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