29 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Шесть причин, по которым на границе Киргизии и Таджикистана регулярно вспыхивают конфликты.

Григорий Михайлов, , 22:12 — REGNUM 57 человек ранены, двое убиты. Таковы промежуточные итоги столкновений на киргизско-таджикской границе. Ситуация на границе остается напряженной, конфликт может вспыхнуть в любой момент.

ВС Киргизии President.kg

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Конфликт между жителями сопредельных киргизских и таджикских сел начался 28 апреля в районе села Кок-Таш Баткенского района. Таджикская сторона в одностороннем порядке установили камеры наблюдения около водораспределительного пункта «Головной», киргизская выступила против. Крики переросли в драку — участники кидали друг в друга камни, затем прозвучали выстрелы. 29 апреля к противостоянию подключились военные с обеих сторон. В ход пошло стрелковое оружие, таджикские пограничники задействовали минометы и гранатометы, киргизская сторона — снайперов.

Конфликту предшествовали избиение таджикскими пограничниками двух киргизов-строителей, а также ложные слухи о похищении киргизами таджикских школьников.

Спорная территория

Граница, разделяющая Киргизию и Таджикистан, насчитывает около 980 километров, около 400 из них до сих пор являются спорными. Киргизские и таджикские власти неоднократно пытались достичь компромисса и завершить делимитацию границ. Получалось не слишком хорошо. Обе стороны жаловались на упрямство и нежелание уступать. Отдельно осложняла дело регулярная замена переговорщиков с киргизской стороны.

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Нынешний конфликт далеко не первый. Число инцидентов на границе за последние 12 лет превысило 150. В СМИ принято считать, что стычки на границе между Киргизией и Таджикистаном начались после распада СССР. Это ошибка. Столкновения происходили в 1930-х годах. Жители села Ак-Сай дрались из-за воды с жителями расположенного по соседству таджикского анклава Ворух в 1975 и 1989 годах.

Так же, как и в эти дни, в январе 2016 года во время столкновений в Ак-Сае таджикские пограничники использовали стрелковое оружие, минометы и гранатометы. В 2019 году конфликт вспыхнул вновь — погибло не менее двух человек, ранения получили 30.

Предыдущие столкновения были ограниченными, нынешний конфликт является самым крупным. С обеих сторон уже пострадали не менее 57 человек, двое убиты. Сохраняется вероятность эскалации и втягивания в происходящее все большего числа сотрудников силовых структур. Стороны перебрасывают бронетехнику и артиллерию к месту событий.

К вечеру 29 апреля стало известно, что главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились о полном прекращении огня и отводе военных сил на места прежней дислокации.

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Причины конфликтов на границе Киргизии Таджикистана

Дефицит. Спорные участки находятся в густонаселенном районе. Здесь остро не хватает воды и земли (посевной и под пастбища). Контроль над распределением воды, ее доставкой и накоплением позволяет оказывать влияние на жизнь сотен человек. Любой сбой грозит потерей урожая сотням людей. Контрабанда. Ряд населенных пунктов находятся непосредственно на самой линии границы либо прилегают к ней. Наличие неурегулированных участков позволяет местным жителям доставлять грузы в обход таможни. Контроль над подобными объектами и борьба с конкурентами по контрабандному бизнесу нередко становятся реальными причинами вспышек агрессии. Бедность. Плачевное социально-экономическое положение населения увеличивает конфликтогенный потенциал территории. Большая часть местных жителей, мягко говоря, небогата, не имеет доступа к качественному образованию и медицине. На этом фоне растет роль религии, включая экстремистские течения. Политика. Новый президент Киргизии Садыр Жапаров и его соратник — глава ГКНБ Камчибек Ташиев попытались решить пограничный вопрос, проведя серию переговоров с соседями. Киргизские оппозиционеры не заинтересованы в успехе руководства республики. Организация митингов, провокации, а иногда и саботаж договоренностей используются для срыва переговорного процесса. Активная критика переговорного процесса и попыток договориться о делимитации и обвинения в предательстве нации также позволяют политикам увеличить собственную популярность, усиливая имидж «настоящих патриотов». Опыт киргизской политики показывает — практически все политики, бравшие на себя ответственность за решение пограничных проблем, в результате несли значительные издержки. Вне зависимости от достигнутых договоренностей их обвиняли в «предательстве интересов нации» и «раздаче исконной киргизской земли». Демография. В приграничных с Таджикистаном районах Киргизии происходят тревожные для Бишкека демографические процессы. Число таджиков, живущих у самой границы, а также в анклавах, расположенных внутри Киргизии, растет год за годом. При этом число представителей кыргызского этноса сокращается — люди уезжают ближе к столице или же на заработки в Россию. В перспективе этот процесс может привести к фактической потере контроля над территорией. Это сильно беспокоит местное население. Внешний фактор. Помимо внутренних игроков, участвующих в определении судьбы приграничных территорий, есть и зарубежные силы. За последние годы значительно усилилась активность ряда западных стран по сбору информации о ситуации на спорных участках, ведется выстраивание сетей влияния на местах. Посольства США, Великобритании и ряда стран ЕС наращивают возможности влияния на приграничных территориях, в том числе повышая лояльность местных лидеров общественного мнения, силовиков, чиновников, представителей СМИ. В то же время однозначно утверждать, что нынешний конфликт вызван «влиянием извне» на данный момент нельзя — такой информации пока не поступало.

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что конфликты в регионе являются результатом воздействия сразу нескольких сложноустранимых факторов: бедности, дефицита воды, активности оппозиции.

Мост. Таджикстан Kalpak Travel

Особо можно обозначить тему контрабанды.

По данным ИА REGNUM, именно вопрос контроля над контрабандными потоками через приграничные села дал старт текущему конфликту на границе. На фоне роста цен и невозможности отправиться на заработки в Россию ценность любого местного источника доходов вырастает в разы.

В Ферганской долине происходит «второй Карабах»?

Появившееся в ряде СМИ сравнение нынешнего конфликта с недавними событиями в Карабахе некорректно. В отличии от армяно-азербайджанского противостояния, вооруженные силы Киргизии и Таджикистана в целом почти равны по силам, ни Таджикистан, ни Киргизия не готовились к наступательной войне все эти годы. Доминирующей силой в данном регионе является Узбекистан (если брать шире — Китай и Россия), который не заинтересован в эскалации конфликта и трансформации его в полноценные боевые действия.