Белград, , 18:49 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич считает, что появление «нон-пейпер-документа», в котором предлагается модель решения косовского вопроса якобы со стороны Франции и Германии, означает, что давление на Сербию усиливается. Об этом он заявил 28 апреля.

«Появление «нон-пейпера» значит, что давление на Сербию будет все жестче, и что мы близимся к завершающей фазе, в которой должно быть найдено какое-то решение или должен быть провозглашен виновный», — цитирует телеканал РТС ответ Вучича на вопрос сербских СМИ о том, насколько предлагаемый документ опасен для Сербии.

Вучич также сказал, что документ плохой для Сербии, но при этом он «намного лучше и намного больше предлагает, чем план Ахтисаари», который был отвергнут сербским руководством в 2007 году.

«Это документ, который, хотя и неформально, предлагает больше, чем любой другой до сих пор, и больше, чем Сербия могла бы получить. Хороши ли это или плохо? Давайте скажем прямо — это ужасно тяжело и плохо», — сказал Вучич.

Напомним, что ранее в прессе появилась новость о том, что якобы Германия и Франция подготовили «нон-пейпер-документ», в котором говорится, что Сербская православная церковь в Косово и Метохии получит гарантии «беспрепятственной работы», а сербы на севере края получат своеобразную автономию в рамках конституционного порядка сепаратистского Косово.