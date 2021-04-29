Москва, , 18:50 — REGNUM Режиссёр Никита Михалков сделал первую прививку от коронавируса. Об этом он сообщил во время пресс-конференции 29 апреля.

«Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю», — сообщил Михалков. По словам режиссёра, он «теряет бдительность», поэтому решился на вакцинацию.

Ранее Никита Михалков называл прививку «чипированием». «Это не прививка в нашем понимании, это чипирование!» — говорил режиссёр в одном из выпусков его авторской программы «Бесогон ТВ».

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