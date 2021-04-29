29 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление пресс-секретаря президента РФ о том, что Россия не будет мириться с поведением Чехии и Болгарии.

Тимур Кондратьев, , 23:10 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия не будет мириться с тем, «что сейчас творят в Чехии», и с тем, что происходит в Болгарии, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения на эту тему 29 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Прилипалы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Понятно, что чехам просто заплатили. Но остальные, что, чисто из альтруизма всё это делают? Чтобы угодить своему заокеанскому хозяину?» — задаётся вопросом Валерий Ф.

Многие пользователи оказались рады тому факту, что руководство России отбросило в сторону пустые дипломатические манеры и начало называть вещи своими настоящими именами. Люди хотят, чтобы Чехия на своей шкуре убедилась в том, как США кидают своих союзников.

«Ну, наконец-то! Сколько можно терпеть эти нападки? Шавки в действии: кусаются, но очень боятся, чем это всё закончится. Думают, США им помогут, но их кинут. Так же, как США кинули всех остальных», — считает Татьяна К.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Российской Федерации необходимо показать каждой стране, сделавшей свою ставку на США, что её действия приведут к самым печальным последствиям.

«Так и следует поступать с марионетками американских империалистов!» — пишет Антон С.

Алёша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей прониклась сочувствием к народу Чехии, который оказался в заложниках американских марионеток, которые в ущерб собственной стране обслуживают интересы США.

«Это всё колонии и пустые придатки Запада. Что Вашингтон велит сказать, те то и подхрюкивают», — поделился своим мнением Виссарион О.

Ряд пользователей усомнился в том, что российские власти сумеют дать жёсткий ответ на недружественные действия со стороны Чехии и Болгарии. Люди считают, что у нашей страны пока нет существенных рычагов давления на страны Евросоюза.

«Выразят озабоченность и начнут давить тракторами бутылки с пивом? Ещё можно чешские трамваи запретить», — возмущается Дмитрий Б.

Отдельные пользователи призвали лишать граждан Чехии возможности посещать Российскую Федерации, а также изымать собственность тех, кто имеет связи с чешским правительством и бизнесом.

«Все ждут главного — отзыва гражданства и конфискации имущества», — предполагает Артём Г.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто призвал руководство нашей страны не тянуть время, а вдарить по чешскому хамству как следует!

«Это бросание угрозами и бесконечные слова-слова-слова уже начинают серьёзно подбешивать. Сказал «А» — делай «Б»! Иначе все будут просто смеяться, и уважение к нашей стране исчезнет окончательно. Одним лишь пивом чехи отделать не должны», — указал Евгений О.

Напомним, 29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет мириться с тем, «что сейчас творят в Чехии», и с тем, что происходит в Болгарии.