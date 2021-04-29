Москва, , 18:43 — REGNUM «Газпром» видит хорошие перспективы для спроса на российский газ в Европе предстоящим летом. Об этом сообщили 29 апреля в пресс-службе компании.

Отмечается, что запасы газа в Европе в настоящее время находятся на уровне значительно ниже среднего за последнее десятилетие. Это связано с прошедшей холодной зимой в регионе, а также оттоком сжиженного природного газа в Азию.

В сложившихся условиях «Газпром» видит стимул для поддержки спроса и цен на газ и не ожидает переизбытка предложения на рынке подобного тому, что наблюдалось в 2020 году, отметили в компании.

Напомним, ранее сегодня зампредседателя правления «Газпром» Елена Бурмистрова заявила, что средняя экспортная цена на российский газ для Европы в 2021 году может превысить $200 за тысячу кубометров.

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