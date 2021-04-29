29 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили планы властей Крыма обратиться к Киеву за возмещением ущерба после ухода украинских банков с полуострова.

Тимур Кондратьев, , 22:52 — REGNUM Заявление председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова («Единая Россия») о том, что Крым собирается добиваться от Киева возмещения ущерба от ухода с полуострова банков, забравших сбережения местных жителей, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 29 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Киев вернет все деньги с извинениями и компенсацией. Иначе это будет непорядочным», — считает Виктор Д.

Многие пользователи оказались солидарны с планами властей Крыма, которые решили поставить вопрос о компенсациях за украденные деньги. Люди убеждены, что Киев должен возместить потери людей, которые оставили свои вклады в украинских банках.

«Давно пора выставить счёт фашистам из Киева. Да и не только Крыму, но и Донбассу. Киев оставил ни с чем Крым! Ограбил и обобрал до нитки. То же самое он сделал с жителями Донбасса», — отметил Николай П.

Некоторые комментаторы отметили, что российские власти слишком сильно медлят. Уже прошло достаточно времени, чтобы предъявить Украине серьёзные требования, но пока что все эти процессы пребывают в зачаточной стадии.

«А почему так долго думали? Уже семь лет прошло. Почему не подают на компенсацию за водную блокаду и т. п. Сколько можно терпеть беспредел от западных «партнёров»?» — задаётся вопросом Богдан Г.

Часть людей оказалась убеждена, что Киев никогда не пойдёт на то, чтобы вернуть людям их украденные деньги. Ситуация обстоит таким образом, что людям, которые доверились украинским банкам, придёт пенять на себя.

«К сожалению, тут ничего не поделаешь. Украинские банки просто из принципа ничего возвращать не будут. Остается только посочувствовать тем, кто имел там свои вклады», — пишет Руслан Б.

Владимир Константинов Crimea.gov.ru

Ряд пользователей отметили, что ситуация с возвращением Крыма в состав Российской Федерации для кого-то оказался проблемной, а для кого-то наоборот, выигрышной. Люди указали, что те, кто не доверял свои деньги украинским банкам, вышли из ситуации сухими и даже с выгодой.

«Могу рассказать много веселых и печальных историй о судьбе вкладов и потребительских кредитов крымчан в «Приватбанке» олигарха Коломойского. Один сосед остался должен за машину. Ездил в Киев и погасил кредит, в Симферополе было негде. Второй сосед остался должен за квартиру детям, теперь всё простили, живут, радуются. Я сам остался должен 1500 гривен Коломойскому за потребительский кредит на газовую колонку», — поделился пользователь под псевдонимом «Сизиф».

Нашлись и те, кто напомнил, что в Крыму до сих пор нет официальных представительств российских финансовых структур. Люди считают, что этот вопрос как можно скорее необходимо проработать.

«А почему даже Сбербанк в Крыму до сих пор не имеет представительств? Про наших бизнесменов тоже забывать не стоит!» — отметил Виктор В.

Алушта Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Напомним, 29 апреля председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов («Единая Россия») заявил о том, что Крым собирается добиваться от Киева возмещения ущерба от ухода с полуострова банков, забравших сбережения местных жителей.