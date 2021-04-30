Москва, , 07:05 — REGNUM Онлайн-премьера документального фильма «Фермеры» состоится 1 мая, его создатели хотят рассказать, насколько перспективна эта отрасль, передает корреспондент ИА REGNUM 30 апреля.

В основу фильма легли реальные истории фермеров из нескольких регионов России: Крыма, Краснодарского края, Воронежской области, Татарии, Ярославской и Свердловской областей.

Героев объединяет то, что почти все они стали фермерами по воле случая. За плечами большинства — успешная карьера в офисе, городская жизнь, а работа «на земле» стала для них новым этапом в жизни.

«Идея снять фильм о современных фермерах появилась больше года назад, когда по всей стране в школах шли показы фильма про профессии будущего и проводилось анкетирование старшеклассников. Мы проанализировали почти 5, 5 тыс. анкет школьников из сел и малых городов. Результаты нас встревожили. Только 1,2% школьников планируют связать свою профессиональную жизнь с сельским хозяйством, лечением животных, биологией и земледелием. Более 15% ребят в ответ на вопрос о своих мечтах пишут, что хотели бы уехать из своего региона и даже из нашей страны», — отметила режиссер фильма Татьяна Третьякова.

«Фермеры» — это второй фильм в цикле мотивирующих фильмов для молодежи, премьера первого фильма «Профессии будущего» состоялась 1 июня 2020 года, его посмотрели более 6 млн человек.

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С мая по июнь в российских школах пройдут цифровые мотивирующие уроки с просмотром и обсуждением профориентационного фильма «Фермеры». Также готовится к выходу одноименный сериал.

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Большинство детей в будущем хотят заниматься любимым делом, создать семью и иметь свой бизнес, заявил ранее в ходе президиума Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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