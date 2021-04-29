Нью-Йорк, США, , 18:42 — REGNUM Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал «полностью открыть» город к 1 июля, сообщает 29 апреля CNN.

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Отмечается, что руководство готово открыть магазины, офисы, театры, а также рестораны для посещения.

Касательно Бродвея уточняется, что так как театру предстоит организовывать полный цикл представлений, его открытие ожидается в сентябре.

Напомним, что еще в марте де Блазио рассказывал о беспрецедентных человеческих потерях из-за пандемии COVID-19. По его словам, от болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, за год скончалось больше жителей города, чем во время Второй мировой войны, во время войны во Вьетнаме, в терактах 11 сентября и во время урагана Сэнди. На сегодняшний день число погибших от последствий заболевания COVID-19 горожан составляет более 30 тысяч человек.