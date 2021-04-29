Омск, , 18:38 — REGNUM 27-летний американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше перейдет в клуб из Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ). 29 апреля «Спорт-Экспресс» сообщил, что Буше уже получил предложение от клуба НХЛ. Также сообщается, что руководство омского клуба уже подыскало замену американцу.

В прошлом сезоне Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) Рид Буше принял участие в 51-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился 24-мя заброшенными шайбами и 24-мя голевыми передачами. В рамках плей-офф 2020/21 американец набрал 8+9 очков по системе гол+пас.

Буше выступает за «Авангард» с 2020-го года под 48-м номером. Контракт американца с омским клубом истекает 30 апреля 2021-го года.