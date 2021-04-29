Бишкек, , 18:29 — REGNUM Спикер парламента Киргизии Талант Мамытов вышел на переговоры к участникам проходящего возле Дома правительства митинга из-за конфликта на границе с Таджикистаном.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

Он выслушал требования митингующих, после чего объяснил им, что армия Киргизии не вмешиваются в происходящее на границе, поскольку этим должны заниматься пограничники.

Читайте также: Таджикские военные обстреливают село в Киргизии из минометов и пулеметов

«Если дело дойдет до применения вооруженных сил, то это может перерасти в войну. Не препятствуйте переговорам по дипломатическим каналам и переговорам между министерствами обороны Киргизии и Таджикистана», — сказал спикер.

Также политик отметил, что провокаторы используют конфликт на киргизско-таджикской границе в своих целях.

«Президент держит ситуацию на контроле. Парламент тоже следит за происходящим. Конфликт нужно урегулировать путем переговоров, ведь мы всегда жили с соседними странами в дружбе», — подчеркнул Мамытов.

Читайте также: Зона боев между киргизскими и таджикскими военными расширяется