Киев, , 18:30 — REGNUM Уволенные члены наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» выразили категорическое несогласие с решением правительства в части низкой оценки результатов их работы, что стало формальным поводом для отставки.

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 29 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бывшие члены набсовета считают результаты деятельности «Нафтогаза» в 2020 году «очень высокими, а то и отличными — учитывая условия, в которых работала команда».

В заявлении обращается внимание на накопленную задолженность газсбытов за газ, которая повлияла на итоговые показатели финансовой отчетности. Кроме того, подчеркивается, что 2020 год стал первым годом после проведения анбандлинга, в рамках которого деятельность по транспортировке природного газа, которая была крупнейшим источником доходов «Нафтогаза», передали независимой компании; а также то, что итоговый ущерб возник из-за неподвластных правлению обстоятельства.

Бывшие члены набсовета отдельно обращают внимание на увольнение Андрея Коболева с должности председателя правления компании, подчеркивая, что это решение противоречит требованиям украинского законодательства и принципам корпоративного управлению на предприятиях государственной формы собственности.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины приняло решение о смене руководства и наблюдательного совета госкомпании «Нафтогаз» 28 апреля. Формальным поводом для кадровых решений стала отчетность «Нафтогаза», который показал убытки в 19 млрд грн по итогам прошлого года. Новым главой НАК назначен бывший и.о. министра энергетики Юрий Витренко.