Оренбург, 29 апреля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Оренбурге у Дома советов днем 29 апреля сгорела инсталляция, установленная в честь Дня Победы. Видео с кадрами тушения конструкции появились в соцсетях.

Стопкадр с видео в vk.com В Оренбурге сгорела инсталляция «Ржевская битва»

Стоит отметить, в сквере готовится экспозиция, включающая ряд инсталляций, которые посвящены с ключевыми сражениям Великой Отечественной войны. Тематический парк планируют открыть 4 мая.

Сегодня, 29 апреля, сгорел плакат «Ржевская битва». К тушению пожара привлекали один пожарный боевой расчет. Причина возгорания выясняется.