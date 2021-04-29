Бишкек, , 18:24 — REGNUM Киргизия и Таджикистан достигли договоренности о совместном патрулировании и наблюдении за обстановкой на границе, сообщает 29 апреля пресс-служба МИД Киргизии. Ранее сообщалось о том, что главы правительств Киргизии и Таджикистана в закрытом режиме ведут переговоры о ситуации на границе двух республик. Как сообщало ИА REGNUM, в ходе перестрелок, вспыхнувших ночью 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана, погибли не менее пяти человек и более 60 были ранены. Информация о погибших и раненых может быть неполной, поэтому не исключено увеличение количества жертв.

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