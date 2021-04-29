Копенгаген, , 19:55 — REGNUM Скорее всего, Дания, примет решение о возобновлении вакцинации от COVID-19 препаратом производства Janssen на следующей неделе. Об этом 29 апреля заявил министр здравоохранения Магнус Хёйнике датскому телеканалу TV2.

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Как и в Швеции, датские власти ранее приостановили использование вакцины Janssen после того, как образование тромбов было классифицировано как очень редкий, но серьезный побочный эффект, связанный с вакциной.

Отмечается, что препарат от Janssen важен для населения Дании, поскольку правительство заказало больше всего доз именно этой вакцины.

По словам Хёйнике, если Национальный совет здравоохранения Дании решит не использовать вакцину, это повлияет на график вакцинации в стране.