Бишкек, , 18:23 — REGNUM Киргизская и таджикская стороны обязались прекратить огонь на границе с 20:00 (время местное) сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.

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Соответствующая договорённость достигнута в ходе переговоров главами внешнеполитических ведомств Киргизии и Таджикистана Русланом Казакбаевым и Сироджиддином Мухриддином.

Стороны обязались сразу после наступления условленного часа отвести силовиков «на места прежней дислокации». Добавим, что переговоры между Бишкеком и Душанбе проходили в несколько этапов.

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